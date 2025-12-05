Acidente com três veículos deixa uma pessoa morta em Maracaju

Um grave acidente envolvendo três veículos na madrugada desta sexta-feira (5) na BR-267, em Maracaju – cidade localizada a 90 km de Dourados, deixou uma pessoa morta e feridos. A vítima é uma mulher que ainda não teve a identidade revelada.

Segundo informações apuradas pelo site Tudo do MS, o acidente ocorreu no trecho que liga Maracaju a Jardim, no pontilhão existente na rodovia, nas proximidades do acesso a Fazenda Água Boa.

Um dos veículos envolvidos seria “cigarreiro” e já havia sido removido. Os outros dois automóveis permaneceram na rodovia, uma caminhonete, totalmente destruída, onde estavam duas pessoas, incluindo a vítima e um HB20 branco, ocupado por dois homens.



O condutor do utilitário foi socorrido e encaminhado para o hospital. Ainda não há informações sobre o estado de saúde dele. Já o condutor do HB20, morador de Ponta Porã, relatou ter sofrido apenas dores no corpo, assim como o passageiro. Ambos estavam conscientes e orientados.