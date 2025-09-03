Acidente entre carro e moto termina com mulher de 53 anos morta em Dourados

Um acidente nesta quarta-feira (3), em Dourados, terminou na morte de Santa dos Santos Canisa, de 53 anos. Ela chegou a ser socorrida pelo Corpo de Bombeiros e levada até o Hospital da Vida, mas não resistiu aos ferimentos e teve o óbito constatado horas depois. Ela era presidente da escolinha esportiva Apaefs (Associação de Pais e Atletas da Escolinha de Futsal).

Segundo informações de testemunhas, a vítima seguia em uma moto pela Rua Ponta Porã, quando, no cruzamento com a Rua Barão do Rio Branco, acabou atingida por um veículo Renault Duster.

De acordo com a ocorrência, a motorista trafegava pela Barão e atravessou a preferencial, resultando no acidente.

Nas redes sociais, pessoas e instituições envolvidas com o esporte em Dourados e Mato Grosso do Sul lamentaram o ocorrido e emitiram notas de pesar pela morte dela.

O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário).

Segundo acidente fatal nesta semana

Este foi o segundo acidente envolvendo carro e moto que terminou em morte em Dourados nesta semana. O primeiro deles ocorreu no fim da tarde de segunda-feira (1), quando o jardineiro José da Silva Duarte, 40, o “Ceará”, foi atingido por uma Fiat Strada e teve o óbito constatado no local.

A colisão ocorreu no Jardim Clímax, no cruzamento da rua Antônio Emílio de Figueiredo e, coincidentemente, com a Barão do Rio Branco.

O condutor da Strada, Jackson Jara, 37, foi autuado por homicídio culposo na direção de veículo automotor, quando não há intenção de matar, e responderá em liberdade.