Acidente fatal: motorista é liberado e responderá por homicídio culposo

Após prestar depoimento à polícia, o motorista da Fiat Strada envolvido no acidente que resultou na morte de José da Silva Duarte, de 40 anos, conhecido como “Ceará”, foi liberado. Identificado como Jackson Jara, 37 anos, o motorista vai responder em liberdade por homicídio culposo, quando não há intenção de matar.

A colisão ocorreu na tarde da segunda-feira (1), no cruzamento das ruas Antônio Emílio de Figueiredo e Barão do Rio Branco, no Jardim Clímax, próximo ao Parque Antenor Martins, em Dourados.

Conforme apurado pela polícia, o condutor do utilitário não respeitou a sinalização de parada obrigatória e atingiu a Honda Biz em que estavam Duarte e Romilda de Oliveira. Na delegacia, Jara relatou que não viu a moto.

Com o impacto, José Duarte morreu ainda no local, antes da chegada do socorro. Romilda foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e permanece internada no Hospital da Vida, sem risco de morte.

Jackson Jara realizou o teste de alcoolemia, que apontou resultado negativo para consumo de álcool.