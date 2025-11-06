Acidente grave entre carro e carreta deixa três feridos na MS-276 em Deodápolis

Um grave acidente na rodovia MS-276, que liga Deodápolis a Indápolis, distrito de Dourados, nas proximidades do restaurante Sossego deixou pelo menos três pessoas feridas, segundo as primeiras informações. A colisão, que envolveu um carro de passeio e uma carreta, aconteceu na tarde desta quinta-feira (6).

Duas pessoas foram encaminhadas para Dourados pelo Corpo de Bombeiros, enquanto uma terceira vítima era retirada das ferragens, com apoio solicitado ao Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

Ainda não há detalhes sobre a dinâmica do acidente, nem informações oficiais sobre a identidade e o estado de saúde das vítimas.

Segundo o Jornal da Nova, uma médica que atua em Nova Andradina – cidade localizada a 180 km de Dourados – seria uma das pessoas feridas no acidente.