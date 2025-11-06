Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Dourados

Rodovia

Acidente grave entre carro e carreta deixa três feridos na MS-276 em Deodápolis

Kátia Kuratone

Segundo o Jornal da Nova, uma médica que atua em Nova Andradina - cidade localizada a 180 km de Dourados - seria uma das pessoas feridas no acidente. (Fotos: Jornal da Nova)
Segundo o Jornal da Nova, uma médica que atua em Nova Andradina - cidade localizada a 180 km de Dourados - seria uma das pessoas feridas no acidente. (Fotos: Jornal da Nova)

Um grave acidente na rodovia MS-276, que liga Deodápolis a Indápolis, distrito de Dourados, nas proximidades do restaurante Sossego deixou pelo menos três pessoas feridas, segundo as primeiras informações. A colisão, que envolveu um carro de passeio e uma carreta, aconteceu na tarde desta quinta-feira (6).

Duas pessoas foram encaminhadas para Dourados pelo Corpo de Bombeiros, enquanto uma terceira vítima era retirada das ferragens, com apoio solicitado ao Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

Ainda não há detalhes sobre a dinâmica do acidente, nem informações oficiais sobre a identidade e o estado de saúde das vítimas.

Segundo o Jornal da Nova, uma médica que atua em Nova Andradina – cidade localizada a 180 km de Dourados – seria uma das pessoas feridas no acidente.

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos
As ações do Novembro Azul começam neste sábado (8), na Unidade Básica de Saúde (UBS) da Cabeceira Alegre. (Foto: Assecom)

Campanha

Saúde intensifica ações para os homens durante o Novembro Azul em Dourados

As ações do Novembro Azul começam neste sábado (8), na Unidade Básica de Saúde (UBS) da Cabeceira Alegre, com oferta de teste rápido para Infecção Sexualmente Transmissível (IST), verificação de pressão arterial, avaliação antropométrica, determinação de glicemia capilar, atualização vacinal, exame clínico bucal e solicitação de exames para rastreio do câncer de próstata. A Secretaria […]