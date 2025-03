Acidente na BR-163 em Dourados deixa criança de 9 anos morta

Na noite deste domingo (2), um grave acidente ocorreu na BR-163, entre Dourados e Caarapó, envolvendo três veículos, sendo um GM/Corsa, uma Kombi e uma caminhonete. A colisão resultou na morte de uma criança de 9 anos, Carlos Riklme Gomes de Freitas, passageiro da Kombi, e deixou outras quatro pessoas feridas.

De acordo com as informações policiais, a caminhonete seguia sentido Caarapó/Dourados, quando por circunstâncias ainda apuradas, bateu na traseira da kombi, que seguia no mesmo sentido. Ambos os veículos saíram da pista e o Corsa, que seguia no sentido oposto, também saiu da pista para evitar colisão com os veículos.

Ainda segundo as informações, um menino de seis anos foi encaminhado ao Hospital Universitário em estado grave. Enquanto Cleiton Marcelo Miranda, 46, que conduzia o veiculo, Maria Aparecida Gomes Lemes, 27 e uma adolescente de 15 anos, deram entrada no Hospital da Vida. Apesar dos esforços para reanimação por cerca de 40 minutos, Carlos, de 9 anos, foi à óbito no interior da ambulância do Samu.

O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, Depac, de Dourados e segue em investigação.