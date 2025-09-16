Ações da programação educativa para a Semana Nacional do Trânsito começam nesta quinta em Dourados

A partir desta quinta-feira (18), começam as atividades voltadas à segurança no trânsito, dentro da programação alusiva à Semana Nacional do Trânsito. As ações serão desenvolvidas pela Escola Pública de Trânsito ‘José Elias Moreira’, da Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran), em parceria com outras instituições que formam o Grupo Rede Unidos pela Vida.

A abertura da Semana Nacional do Trânsito em Dourados será nesta quinta-feira, 18 de setembro, às 8 horas, com a ação educativa Agetran na Escola, na Escola Municipal Aurora Pedroso de Camargo, no Parque Alvorada. No mesmo ato será reinaugurada a pista de trânsito, espaço educativo para crianças, onde elas podem aprender sobre as regras de trânsito de forma prática, por meio de simulação de tráfego.]

Segundo a coordenadora de Educação para o Trânsito Miriam Hübner, a Agetran trabalha todos os dias para garantir que cada pessoa possa circular com mais segurança nas vias públicas de Dourados. “Nosso compromisso vai além da fiscalização e é também o de educar, orientar e formar cidadãos conscientes”, diz, destacando o investimento na educação das crianças, “para que cresçam compreendendo o valor da vida e a responsabilidade que cada um tem no trânsito”.

Na sexta-feira (19), a programação contará com panfletagem no aeroporto, às 7h30, e na Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD), às 10h. A ação tem foco na conscientização quanto a segurança no trânsito. No sábado (20), a mesma panfletagem será às 19 horas, antes da missa, na Igreja Nossa Senhora de Fátima, na esquina da Avenida Weimar Torres com a Coronel Ponciano.

As atividades seguirão durante toda a semana seguinte, com panfletagem, blitz educativa, abordagens a ciclistas, motociclistas e motoristas sobre segurança no trânsito.

A Semana Nacional do Trânsito é realizada em todo o país entre os dias 18 e 25 de setembro, desde 1997, quando foi instituída pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB). O objetivo é reforçar a importância da educação, da conscientização e da responsabilidade de todos no trânsito. Ao longo dos anos, a data passou a ser um marco não apenas de campanhas educativas, mas também de reflexão sobre o papel da sociedade na construção de um trânsito mais seguro.