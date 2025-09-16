Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Dourados

Trânsito

Ações da programação educativa para a Semana Nacional do Trânsito começam nesta quinta em Dourados

Kátia Kuratone

O objetivo é reforçar a importância da educação, da conscientização e da responsabilidade de todos no trânsito. (Fotos: Assecom)
O objetivo é reforçar a importância da educação, da conscientização e da responsabilidade de todos no trânsito. (Fotos: Assecom)

A partir desta quinta-feira (18), começam as atividades voltadas à segurança no trânsito, dentro da programação alusiva à Semana Nacional do Trânsito. As ações serão desenvolvidas pela Escola Pública de Trânsito ‘José Elias Moreira’, da Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran), em parceria com outras instituições que formam o Grupo Rede Unidos pela Vida.

A abertura da Semana Nacional do Trânsito em Dourados será nesta quinta-feira, 18 de setembro, às 8 horas, com a ação educativa Agetran na Escola, na Escola Municipal Aurora Pedroso de Camargo, no Parque Alvorada. No mesmo ato será reinaugurada a pista de trânsito, espaço educativo para crianças, onde elas podem aprender sobre as regras de trânsito de forma prática, por meio de simulação de tráfego.]

Segundo a coordenadora de Educação para o Trânsito Miriam Hübner, a Agetran trabalha todos os dias para garantir que cada pessoa possa circular com mais segurança nas vias públicas de Dourados. “Nosso compromisso vai além da fiscalização e é também o de educar, orientar e formar cidadãos conscientes”, diz, destacando o investimento na educação das crianças, “para que cresçam compreendendo o valor da vida e a responsabilidade que cada um tem no trânsito”.

Na sexta-feira (19), a programação contará com panfletagem no aeroporto, às 7h30, e na Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD), às 10h. A ação tem foco na conscientização quanto a segurança no trânsito. No sábado (20), a mesma panfletagem será às 19 horas, antes da missa, na Igreja Nossa Senhora de Fátima, na esquina da Avenida Weimar Torres com a Coronel Ponciano.

As atividades seguirão durante toda a semana seguinte, com panfletagem, blitz educativa, abordagens a ciclistas, motociclistas e motoristas sobre segurança no trânsito.

A Semana Nacional do Trânsito é realizada em todo o país entre os dias 18 e 25 de setembro, desde 1997, quando foi instituída pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB). O objetivo é reforçar a importância da educação, da conscientização e da responsabilidade de todos no trânsito. Ao longo dos anos, a data passou a ser um marco não apenas de campanhas educativas, mas também de reflexão sobre o papel da sociedade na construção de um trânsito mais seguro.

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos