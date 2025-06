Acumulando vitórias Douradense disputa título no MMA

Equipe do Mato Grosso do Sul teve grande desempenho no Paranaguá Fight International (PFI), o maior evento de MMA do Sul do Brasil, e voltou para casa com quatro vitórias e uma derrota por decisão dividida. O douradense Renan Diniz foi destaque no evento realizado em Curitiba (PR), e venceu aos 50 segundos do primeiro round.

Do time sul-mato-grossense, Juliano Santos venceu João Russo no terceiro round por finalização mata-leão; Davi Ribeiro venceu Davi Golias por decisão unânime na categoria 84 kg; Rogerio Izaias perdeu para Kevin por decisão dividida, enquanto o douradense Renan Diniz venceu André Silva aos 50 segundos do primeiro round com uma chave de calcanhar, o que garantiu o bônus de finalização da noite.

Filho do treinador Fábio Diniz e neto do professor Ari Loureiro, de Caarapó, Renan acumula agora duas vitórias consecutivas e garante a chance de disputar o cinturão da categoria peso mosca. O adversário será ninguém menos que Kevin Tersi, que também brilhou com uma vitória dura na última edição.

A disputa acontece no próximo sábado (28).

O Paranaguá Fight é um evento de MMA e Muay Thai fundado com o propósito claro de descobrir talentos e lançá-los para o mundo. Ele se destaca por ser mais do que apenas um evento de lutas, mas sim uma plataforma de oportunidades para atletas, oferecendo estrutura e suporte completo para o crescimento profissional dos lutadores.

Fundado e por Jadyson Costa, lutador com vasta experiência internacional, o campeonato possui calendário fixo com quatro eventos por ano, realizados a cada 3 meses. Inclui lutas profissionais e amadoras de MMA e Muay Thai (incluindo regras tailandesas com luvas de MMA) e tem cobertura ao vivo e parcerias com agências internacionais de gerenciamento de atletas, como a Obsidian Fight Management.