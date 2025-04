Acusada de triplo homicídio em Dourados é transferida para o Presídio Feminino de Jateí

Oragilda Batista Fernandes, de 28 anos, é acusada do triplo homicídio em Dourados, que vitimou Janaína Benites Amarilha, de 36 anos, sua filha, Mariana Amarilha Paula, de um ano, e Liria Isnarde Batista, de 76 anos. Nesta quinta-feira (3), ela foi transferida para o Presídio Feminino de Jateí.

O crime bárbaro aconteceu na madrugada da última segunda-feira (31/3), em em uma área de retomada indígena, nas imediações da Aldeia Bororo. Oragilda é apontada como responsável pelo incêndio que vitimou três pessoas em Dourados.

Segundo informações da polícia, no início da manhã do dia 31 de março, equipes policiais foram acionadas para atender uma ocorrência em uma área de retomada indígena, nas imediações da Aldeia Bororo, em Dourados, onde uma residência foi destruída por um incêndio. No local foram encontrados três corpos carbonizados, entre eles, de uma bebê de um ano.

Ainda de acordo com as investigações, Oragilda e as vítimas estavam ingerindo bebidas alcoólicas antes do crime. Uma testemunha relatou à polícia que, após uma discussão, a suspeita teria sufocado a criança e, em seguida, atacado Liria com um golpe de barra de ferro na cabeça.

Após as agressões, Oragilda teria utilizado um galão de gasolina para incendiar a residência, ateando fogo na casa de fora para dentro, impedindo a saída das vítimas. A suspeita é que a idosa e a bebê estavam inconscientes, enquanto Fabiana dormia no momento do fogo.