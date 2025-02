Acusado de matar esposa a golpes de foice tem prisão preventiva decretada

A Justiça decretou a prisão preventiva de Wilson Garcia, de 28 anos, acusado de assassinar sua esposa, Juliana Domingues (28), a golpes de foice, na frente do filho do casal, de 8 anos de idade, na noite de 18 de fevereiro.

A prisão preventiva foi decretada nesta segunda-feira (25), pelo pelo juiz Ricardo da Mata Reis. O acusado foi transferido para a Penitenciária Estadual de Dourados (PED), onde permanecerá à disposição da Justiça.

Segundo informações policiais, o caso aconteceu após uma discussão entre o casal na residência onde moravam na comunidade indígena Ñu Porã, às margens da BR-163. Durante um desentendimento, Wilson teria atacado Juliana com uma foice, causando ferimentos fatais. Após o crime ele fugiu de bicicleta, mas acabou preso no Wilson foi preso no dia 19 em uma região de mata, próximo à aldeia Teykuê, em Caarapó, durante ação conjunta do Setor de Investigações Gerais (SIG) da Polícia Civil de Dourados, da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Delegacia de Polícia de Caarapó.

O caso foi o primeiro crime de feminicídio registado no ano em Dourados e o terceiro no Mato Grosso do Sul, que atualmente já soma cinco casos. No ano passado, 35 mulheres foram assassinadas no Estado, vítimas de feminicídio.