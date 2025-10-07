Veículos de Comunicação
Início Dourados

HOMICÍDIO

Acusado de matar homem com facada nas costas é preso em Dourados

Jhonatan Xavier

Luciano morreu no local onde invadiu para pedir ajuda / Foto: Leandro Holsbach/Reprodução
Luciano morreu no local onde invadiu para pedir ajuda / Foto: Leandro Holsbach/Reprodução

Policiais do Setor de Investigações Gerais (SIG) da Polícia Civil de Dourados prenderam, no fim da tarde desta segunda-feira (6), Jeferson Mendes dos Santos Sena, de 29 anos, acusado de matar Luciano José dos Santos, de 43, conhecido como “Aranha”. O crime ocorreu por volta das 2h30 da madrugada da segunda-feira, em uma residência na Rua Equador, no bairro Parque das Nações I.

Segundo a polícia, Luciano foi encontrado morto na cozinha de uma casa que teria invadido em busca de ajuda, após ser esfaqueado nas costas. O morador do imóvel relatou ter ouvido barulhos no portão e, ao verificar, encontrou o homem caído na entrada da cozinha. Ele deu um chute em Luciano, imaginando que ele estivesse tentando furtar algo, mas logo percebeu que o mesmo estava desacordado. A Polícia Militar foi acionada e constatou o óbito.

Durante as diligências, os investigadores do SIG descobriram que havia ocorrido uma briga horas antes, nas proximidades, e chegaram até o endereço de Jeferson, no bairro João Paulo II, onde ele foi preso. Em depoimento, o acusado confessou o crime e disse que esfaqueou Luciano após este roubar R$ 400 e assediar sua esposa.

Jeferson relatou ainda que, após o golpe, retornou para casa e só soube da morte da vítima ao acordar. Ele foi conduzido à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), onde foi autuado em flagrante por homicídio.

