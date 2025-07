Acusado de matar produtor se apresenta ao SIG e alega legítima defesa

Paulo Afonso Lange, de 66 anos, acusado de matar o produtor rural Volnei Kommers Beutinger, de 52 anos, no distrito de Itahum, em Dourados, se apresentou à Polícia Civil na manhã desta sexta-feira (11), acompanhado de um advogado, onde confessou o crime e alegou legítima defesa.

Durante coletiva de imprensa o delegado do Setor de Investigações Gerais (SIG), Lucas Albe Veppo, relatou que o acusado alegou legítima defesa do filho, Tiago, que havia entrado em vias de fato com a vítima.

Segundo as informações, as desavenças entre os vizinhos já aconteciam há anos, quando na manhã de ontem (10) o gado da vítima invadiu a propriedade de Paulo, que disse que levaria os animais para o frigorifico. O fato gerou discussão entre Volnei e o filho de Paulo, que entraram em vias de fato. Segundo o autor, Volnei teria sacado uma faca da cintura e, para proteger o filho, ele sacou um revólver calibre 38 e atirou contra Volnei, o acertando no peito.