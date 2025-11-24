Veículos de Comunicação
Início Dourados

CRIME

Acusado de sequestrar e estuprar jovem em Dourados é transferido para Penitenciária

Kátia Kuratone

Acusado foi transferido para a Penitenciária Estadual de Dourados (PED), nesta segunda-feira (24). (Cido Costa)
Acusado foi transferido para a Penitenciária Estadual de Dourados (PED), nesta segunda-feira (24). (Cido Costa)

Foi transferido para a Penitenciária Estadual de Dourados (PED), nesta segunda-feira (24), o homem identificado como Gerlânio, de 33 anos, detido no fim de semana em Dourados, acusado de sequestrar e estuprar uma jovem de 28 anos. A Justiça converteu em preventiva a prisão e ele foi transferido para a PED.

Entenda o caso

Uma jovem de 28 anos foi sequestrada e estuprada por um homem de 33 anos que, pouco antes do ataque, havia oferecido carona para ela e o namorado. A prisão do suspeito ocorreu logo após o crime, em um comércio da região.

Segundo o relato policial, a jovem participava de um churrasco com o namorado, com o autor e com outras pessoas. O namorado tinha chegado ao local de carona e, como queria ir embora com ela, aceitou a oferta do suspeito para levá-los para casa. Além disso, o clima era aparentemente amistoso entre todos, o que reforçou a sensação de segurança inicial.

Quando o trio chegou ao destino, o namorado desceu do carro. No entanto, antes que a jovem conseguisse sair, o autor arrancou bruscamente com o veículo. O namorado, desesperado, acionou familiares e amigos, que passaram a procurar pela vítima em diversos pontos da região. Enquanto isso, o grupo também reuniu informações sobre possíveis locais onde o suspeito poderia ter levado a jovem.

Logo depois, chegaram ao indicativo de que ela poderia estar em um comércio. A informação foi repassada à polícia, que se deslocou até o endereço. No local, os policiais encontraram a jovem com diversos ferimentos e com as roupas rasgadas. Além disso, ela afirmou que havia sido espancada e estuprada pelo autor durante o sequestro.

