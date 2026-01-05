Acusados por tentativa de homicídio em conveniência de Dourados são presos

Os dois acusados do atentado ocorrido no Ano Novo em Dourados estão presos. Os dois procurados são Luis Gustavo Almeida Hirakawauchi, de 19 anos, e Juliana Viegas Almeida, de 36 anos. Ambos, mãe e filho, estavam foragidos e sendo procurados pelo Setor de Investigações Gerais (SIG).
Juliana Viegas Almeida foi presa na região do Roma e Luis Gustavo se apresentou no SIG da Polícia Civil em Dourados na tarde desta segunda-feira (5). Ele é um dos suspeitos pelos disparos que atingiram dois homens durante a virada do ano, próximo a uma conveniência, na Avenida Weimar Gonçalves Torres, região central do município.
As prisões aconteceram depois que a Polícia Civil de Dourados divulgou nesta segunda-feira (5), a identidade e as imagens dos autores do atentado como procurados.
Entenda o caso
Segundo a polícia, o crime aconteceu em uma conveniência localizada na avenida Weimar Gonçalves Torres, onde foram baleados Leandro Martins Dias da Silva e Marcos Martins da Silva, ambos de 35 anos.
As câmeras de segurança do estabelecimento registraram o momento em que uma confusão se inicia durante a comemoração da virada do ano. As imagens mostram quando o proprietário da conveniência e um cliente acabam sendo atingidos por disparos, o que provoca correria entre as pessoas que estavam no local.
As imagens das câmeras ainda mostraram quando Juliana tira o revólver do bolso de Luis Gustavo e efetua os disparos.
De acordo com o boletim de ocorrência, as duas vítimas foram socorridas por terceiros e encaminhadas ao Hospital da Vida, onde receberam cuidados médicos. Leandro, proprietário do estabelecimento, foi atingido nas costas e liberado após atendimento médico. Marcos foi ferido gravemente, o projétil atingiu suas costas e transfixou o peito, levando-o à internação na ala vermelha do Hospital da Vida.
A perícia técnica encontrou projéteis alojados na parede da conveniência. O caso segue registrado como tentativa de homicídio.