Início Dourados

POLICIAL

Acusados por tentativa de homicídio em conveniência de Dourados são presos

Kátia Kuratone

Os dois acusados do atentado ocorrido no Ano Novo em Dourados estão presos. (Foto: Reprodução/ Folha de Dourados)

Os dois acusados do atentado ocorrido no Ano Novo em Dourados estão presos. Os dois procurados são Luis Gustavo Almeida Hirakawauchi, de 19 anos, e Juliana Viegas Almeida, de 36 anos. Ambos, mãe e filho, estavam foragidos e sendo procurados pelo Setor de Investigações Gerais (SIG).

Juliana Viegas Almeida foi presa na região do Roma e Luis Gustavo se apresentou no SIG da Polícia Civil em Dourados na tarde desta segunda-feira (5). Ele é um dos suspeitos pelos disparos que atingiram dois homens durante a virada do ano, próximo a uma conveniência, na Avenida Weimar Gonçalves Torres, região central do município.

As prisões aconteceram depois que a Polícia Civil de Dourados divulgou nesta segunda-feira (5), a identidade e as imagens dos autores do atentado como procurados.

Entenda o caso

Segundo a polícia, o crime aconteceu em uma conveniência localizada na avenida Weimar Gonçalves Torres, onde foram baleados Leandro Martins Dias da Silva e Marcos Martins da Silva, ambos de 35 anos.

As câmeras de segurança do estabelecimento registraram o momento em que uma confusão se inicia durante a comemoração da virada do ano. As imagens mostram quando o proprietário da conveniência e um cliente acabam sendo atingidos por disparos, o que provoca correria entre as pessoas que estavam no local.

As imagens das câmeras ainda mostraram quando Juliana tira o revólver do bolso de Luis Gustavo e efetua os disparos.

De acordo com o boletim de ocorrência, as duas vítimas foram socorridas por terceiros e encaminhadas ao Hospital da Vida, onde receberam cuidados médicos. Leandro, proprietário do estabelecimento, foi atingido nas costas e liberado após atendimento médico. Marcos foi ferido gravemente, o projétil atingiu suas costas e transfixou o peito, levando-o à internação na ala vermelha do Hospital da Vida.

A perícia técnica encontrou projéteis alojados na parede da conveniência. O caso segue registrado como tentativa de homicídio.

