Acusados por tentativa de homicídio em conveniência de Dourados são presos

Os dois acusados do atentado ocorrido no Ano Novo em Dourados estão presos. Os dois procurados são Luis Gustavo Almeida Hirakawauchi, de 19 anos, e Juliana Viegas Almeida, de 36 anos. Ambos, mãe e filho, estavam foragidos e sendo procurados pelo Setor de Investigações Gerais (SIG).

Juliana Viegas Almeida foi presa na região do Roma e Luis Gustavo se apresentou no SIG da Polícia Civil em Dourados na tarde desta segunda-feira (5). Ele é um dos suspeitos pelos disparos que atingiram dois homens durante a virada do ano, próximo a uma conveniência, na Avenida Weimar Gonçalves Torres, região central do município.

As prisões aconteceram depois que a Polícia Civil de Dourados divulgou nesta segunda-feira (5), a identidade e as imagens dos autores do atentado como procurados.

Entenda o caso

Segundo a polícia, o crime aconteceu em uma conveniência localizada na avenida Weimar Gonçalves Torres, onde foram baleados Leandro Martins Dias da Silva e Marcos Martins da Silva, ambos de 35 anos.