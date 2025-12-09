Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Dourados

Honraria

Adiles do Amaral Torres será homenageada na Câmara Municipal nesta quinta

Kátia Kuratone

Adiles do Amaral Torres dedicou sua vida ao jornalismo, à cultura e à preservação da memória regional. (Foto: Arquivo Pessoal)
Adiles do Amaral Torres dedicou sua vida ao jornalismo, à cultura e à preservação da memória regional. (Foto: Arquivo Pessoal)

A jornalista e advogada douradense Adiles do Amaral Torres será homenageada pela Câmara Municipal de Dourados nesta quinta-feira, dia 11 de dezembro, às 19h, com a entrega do Troféu Sireunise Camargo Dorta. A cerimônia acontece durante sessão solene no plenário da Casa.

Nascida em 1933, aos 91 anos, Adiles do Amaral Torres dedicou sua vida ao jornalismo, à cultura e à preservação da memória regional. Com coragem, sensibilidade e forte compromisso social, esteve à frente do Jornal O Progresso por mais de três décadas, modernizando o veículo e consolidando-o como referência da comunicação em Mato Grosso do Sul.

Autora de “Minha história em Dourados”, Adiles é reconhecida como uma das principais cronistas da vida social, política e cultural da cidade. O extenso acervo de O Progresso — hoje digitalizado em parceria com a UFGD — permanece como importante fonte de pesquisa sobre a trajetória douradense.

Legado da cidade

Para a presidente da Câmara, vereadora Liandra Brambilla, entregar o primeiro Troféu Sireunise Camargo Dorta a Adiles significa reconhecer uma trajetória que ajudou a moldar a identidade de Dourados. “Dona Adiles é parte viva da história de Dourados. Seu trabalho na comunicação, sua dedicação à cultura e seu compromisso com a verdade ajudaram a construir a cidade que conhecemos hoje. Iniciar este prêmio com seu nome é uma forma justa e simbólica de homenagear quem preservou, com carinho e responsabilidade, a memória do nosso povo”, afirmou.

“Homenagear Adiles do Amaral Torres é valorizar uma história que se confunde com a própria história de Dourados. Seu legado na comunicação e seu olhar sensível para a vida da nossa comunidade fazem dela uma referência incontornável. É uma honra participar da construção desta homenagem, que eterniza seu trabalho e inspira as novas gerações”, ressaltou o vereador Rogério Yuri (PSDB), primeiro secretário da Câmara e coautor da indicação, também destacou a importância do reconhecimento.

O nome de Adiles foi indicado pela presidente Liandra Brambilla e pelo vereador e primeiro secretário da Casa, Rogério Yuri (PSDB).

Homenagem

Criado por meio de Decreto Legislativo proposto pela presidente da Câmara, vereadora Liandra Brambilla (PSDB), o troféu homenageia a educadora, gestora pública e escritora Sireunise Camargo Dorta, falecida em março deste ano. Agora parte do calendário oficial da Casa de Leis, a homenagem será concedida anualmente durante a semana do aniversário de Dourados. (Com informações da assessoria da Câmara Municipal)

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos
Vereador Marcelo Mourão (PL) propõe garantir o acesso da população aos dados como valores, instituições contempladas e o pagamento dos recursos das emendas. (Foto: F. Grott/CMD)

POLÍTICA

Vereador defende criação de plataforma para transparência dos pagamentos das emendas impositivas de Dourados

O vereador Marcelo Mourão (PL) apresentou sugestão, que segundo ele, é voltada ao fortalecimento da transparência pública. O parlamentar propôs que a Prefeitura de Dourados, por meio de seu Departamento de Tecnologia, desenvolva e disponibilize uma plataforma exclusiva para a divulgação dos pagamentos das emendas impositivas de cada vereador. A proposta foi colocada na última […]