Adiles do Amaral Torres será homenageada na Câmara Municipal nesta quinta

A jornalista e advogada douradense Adiles do Amaral Torres será homenageada pela Câmara Municipal de Dourados nesta quinta-feira, dia 11 de dezembro, às 19h, com a entrega do Troféu Sireunise Camargo Dorta. A cerimônia acontece durante sessão solene no plenário da Casa.

Nascida em 1933, aos 91 anos, Adiles do Amaral Torres dedicou sua vida ao jornalismo, à cultura e à preservação da memória regional. Com coragem, sensibilidade e forte compromisso social, esteve à frente do Jornal O Progresso por mais de três décadas, modernizando o veículo e consolidando-o como referência da comunicação em Mato Grosso do Sul.

Autora de “Minha história em Dourados”, Adiles é reconhecida como uma das principais cronistas da vida social, política e cultural da cidade. O extenso acervo de O Progresso — hoje digitalizado em parceria com a UFGD — permanece como importante fonte de pesquisa sobre a trajetória douradense.

Legado da cidade

Para a presidente da Câmara, vereadora Liandra Brambilla, entregar o primeiro Troféu Sireunise Camargo Dorta a Adiles significa reconhecer uma trajetória que ajudou a moldar a identidade de Dourados. “Dona Adiles é parte viva da história de Dourados. Seu trabalho na comunicação, sua dedicação à cultura e seu compromisso com a verdade ajudaram a construir a cidade que conhecemos hoje. Iniciar este prêmio com seu nome é uma forma justa e simbólica de homenagear quem preservou, com carinho e responsabilidade, a memória do nosso povo”, afirmou.

“Homenagear Adiles do Amaral Torres é valorizar uma história que se confunde com a própria história de Dourados. Seu legado na comunicação e seu olhar sensível para a vida da nossa comunidade fazem dela uma referência incontornável. É uma honra participar da construção desta homenagem, que eterniza seu trabalho e inspira as novas gerações”, ressaltou o vereador Rogério Yuri (PSDB), primeiro secretário da Câmara e coautor da indicação, também destacou a importância do reconhecimento.

O nome de Adiles foi indicado pela presidente Liandra Brambilla e pelo vereador e primeiro secretário da Casa, Rogério Yuri (PSDB).

Homenagem

Criado por meio de Decreto Legislativo proposto pela presidente da Câmara, vereadora Liandra Brambilla (PSDB), o troféu homenageia a educadora, gestora pública e escritora Sireunise Camargo Dorta, falecida em março deste ano. Agora parte do calendário oficial da Casa de Leis, a homenagem será concedida anualmente durante a semana do aniversário de Dourados. (Com informações da assessoria da Câmara Municipal)