Administração nega envolvimento em fraudes investigadas pelo MPMS

A Prefeitura Municipal de Itaporã publicou nas redes sociais uma nota oficial sobre a operação “Fake Cloud”, deflagrada na manhã desta quinta-feira (23) pelo Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) para investigar um esquema fraudulento na contratação de empresa que presta serviço de backups.

Segundo a publicação, a operação “refere-se exclusivamente a procedimentos administrativos da gestão 2021–2024, vinculados ao Processo Licitatório nº 183/2022. A atual administração não possui qualquer vínculo ou responsabilidade com os fatos investigados e atua com total transparência e colaboração junto aos órgãos competentes”.

O nome da operação, “Fake Cloud”, traduz-se da língua inglesa como “nuvem falsa”, e faz alusão aos objetos dos contratos, o backup de dados em armazenamento em nuvem, o que não era fornecido ao ente público.