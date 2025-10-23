Administração nega envolvimento em fraudes investigadas pelo MPMS

A Prefeitura Municipal de Itaporã publicou nas redes sociais uma nota oficial sobre a operação “Fake Cloud”, deflagrada na manhã desta quinta-feira (23) pelo Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) para investigar um esquema fraudulento na contratação de empresa que presta serviço de backups.
Segundo a publicação, a operação “refere-se exclusivamente a procedimentos administrativos da gestão 2021–2024, vinculados ao Processo Licitatório nº 183/2022. A atual administração não possui qualquer vínculo ou responsabilidade com os fatos investigados e atua com total transparência e colaboração junto aos órgãos competentes”.
O nome da operação, “Fake Cloud”, traduz-se da língua inglesa como “nuvem falsa”, e faz alusão aos objetos dos contratos, o backup de dados em armazenamento em nuvem, o que não era fornecido ao ente público.
Conforme noticiado anteriormente pelo RCN67, são cumpridos três mandados para prisão preventiva e outros seis de busca e apreensão. Os locais onde ocorrem as ações não foram divulgados.
A operação apura crimes de organização criminosa, fraude em contratações públicas, corrupção ativa e passiva. Além de Itaporã, são investigados os municípios de Corumbá e Campo Grande. Segundo o MPMS, policiais militares do Gecoc (Grupo Especial de Combate à Corrupção) e Gaeco (Grupo Especial de Repressão ao Crime Organizado), foram às ruas para o cumprimento das determinações.
Detalhes da Operação Fake Cloud
De acordo com as informações, um grupo criminoso estruturado atua fraudando processos de contratações públicas por dispensa de licitação, voltados ao fornecimento de licença de sistemas de backup de dados em armazenamento em nuvem para o Poder Executivo Municipal de Itaporã, desde 2022.