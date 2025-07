Adolescente agride a companheira de 24 anos que segurava bebê

ECONOMIA

Dia dos Pais deve movimentar mais de R$ 19,2 milhões em Dourados

Com a proximidade do Dia dos Pais, o comércio de Dourados se prepara para impulsionar a economia municipal e a previsão é que de R$ 19.282.255 sejam movimentados com compras de presentes, saídas em família e celebrações. Os dados são do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento da Fecomércio-MS (IPF-MS), em parceria com o Sebrae/MS, e […]