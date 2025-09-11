Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Dourados

MS-276

Adolescente de 17 anos é vítima de acidente fatal no distrito de Indápolis

Kátia Kuratone

Gol ficou destruído após bater em poste na MS-276 (Foto: Sidnei Bronka)
Gol ficou destruído após bater em poste na MS-276 (Foto: Sidnei Bronka)

Um jovem morreu e outro homem ficou ferido em acidente ocorrido nesta quinta-feira (11) na Rodovia Padre André Capelli, MS-276, próximo do distrito de Indápolis, entre os municípios de Dourados e Deodápolis.

A vítima do acidente fatal foi identificada como Rafael Lima Feitosa, de 17 anos. O acidente envolveu um veículo Gol, carregado com cigarros contrabandeados do Paraguai.

Conforme apurado, o motorista perdeu o controle da direção, e o carro saiu da pista, colidindo contra um coqueiro às margens da rodovia.

Outra pessoa ficou gravemente ferida, trata-se de um idoso identificado como Aldo Dias dos Santos, de 63 anos, que foi socorrido e permanece internado. Ele era o condutor do veículo. 

O veículo, possui placas de Nova Andradina, mas as informações são de que as vítimas seriam moradores de Bataguassu. Equipes policiais estiveram no local, e as causas do acidente ainda estão sendo investigadas.

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos