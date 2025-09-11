Adolescente de 17 anos é vítima de acidente fatal no distrito de Indápolis

Um jovem morreu e outro homem ficou ferido em acidente ocorrido nesta quinta-feira (11) na Rodovia Padre André Capelli, MS-276, próximo do distrito de Indápolis, entre os municípios de Dourados e Deodápolis.

A vítima do acidente fatal foi identificada como Rafael Lima Feitosa, de 17 anos. O acidente envolveu um veículo Gol, carregado com cigarros contrabandeados do Paraguai.

Conforme apurado, o motorista perdeu o controle da direção, e o carro saiu da pista, colidindo contra um coqueiro às margens da rodovia.

Outra pessoa ficou gravemente ferida, trata-se de um idoso identificado como Aldo Dias dos Santos, de 63 anos, que foi socorrido e permanece internado. Ele era o condutor do veículo.

O veículo, possui placas de Nova Andradina, mas as informações são de que as vítimas seriam moradores de Bataguassu. Equipes policiais estiveram no local, e as causas do acidente ainda estão sendo investigadas.