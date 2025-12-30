Adolescente é agredida e vítima de tentativa de estupro coletivo

Segue em investigação o caso de tentativa de estupro coletivo e agressão registrado na madrugada do último domingo (28), na Reserva Indígena de Dourados. A vítima é uma adolescente de 17 anos.

Conforme as informações policiais, a menina estava em uma festa com uma familiar, quando por volta das 2h da madrugada decidiu ir embora. No caminho ela foi abordada por um grupo de pelo menos dez homens que a agrediram com pauladas e, em seguida, a jogaram no chão.

Ainda conforme as informações, os autores tentaram tirar a roupa da garota, mas não conseguiram. Ela foi socorrida pelo Samui (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência Indígena) onde recebeu os primeiros atendimentos, sendo encaminha ao Hospital Universitário (HU-UFGD) em seguida.

O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, Depac, de Dourados, como tentativa de estupro e será ser investigado.