Adolescente é encontrada morta na Aldeia Bororó e namorado é principal suspeito

Uma adolescente de 17 anos, identificada como Gabriela, foi encontrada morta na Aldeia Bororó, em Dourados, na manhã deste domingo (9). O corpo foi encontrado na casa do namorado da vítima, Junior, de 30 anos, onde a polícia encontrou junto ao corpo 12 garrafas de cachaça e duas de vodka.

De acordo com informações policiais, Junior foi quem acionou o socorro. Moradores da aldeia afirmam que o relacionamento era recente e que ele abusava sexualmente da vítima. Um dia antes da morte ela teria pedido pra ele parar de forção a relação.

A perícia não encontrou marcas de violência no corpo de Gabriela. O suspeito foi preso em flagrante por oferecer bebida alcoólica a menor e por estupro de vulnerável devido a idade da jovem.

Caso as investigações comprovem que a morte tem ligação com as ações do suspeito, ele poderá responder por homicídio. O caso foi registrado como morte a esclarecer e segue em investigação.