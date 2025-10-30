Adolescente é esfaqueada por colega em escola de Iguatemi

A polícia investiga um ataque ocorrido na manhã desta quarta-feira (29), na Escola Estadual Marcílio Augusto Pinto, localizada em Iguatemi, cidade localizada há pouco mais de 190 km de Dourados, onde uma estudante do 7º ano foi esfaqueada por uma colega.

Segundo as informações policiais, a vítima sofreu perfurações nas costas, foi socorrida e está fora de perigo e recebendo acompanhamento médico. A Polícia Militar foi acionada e, após o ocorrido os alunos foram dispensados.

A direção da escola informou em nota que o ataque como tendo ocorrido “em um provável momento de desequilíbrio emocional”, entretanto, a Secretaria de Estado de Educação (SED) esclareceu que o fato se deu por uma desavença entre as duas alunas. Além disso, o caso é acompanhado pela Coordenadoria Regional de Educação e as alunas envolvidas receberão suporte psicológico e acompanhamento de assistentes sociais.

A Polícia Civil investiga o caso, tratado no primeiro momento como tentativa de homicídio.