Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Dourados

RODOVIA BR-376

Adolescente morto em acidente teria tentado atravessar rodovia

Jhonatan Xavier

Jovem tentou atravessar a rodovia quando foi atropelado / Foto: Sidnei Bronka/Ligado Na Notícia/Reprodução
Jovem tentou atravessar a rodovia quando foi atropelado / Foto: Sidnei Bronka/Ligado Na Notícia/Reprodução

A Polícia Rodoviária Federal detalhou o acidente ocorrido na tarde desta quinta-feira (04), que resultou na morte de Mayke Gabriel Graciano, de 15 anos. Ele seguia pela Rodovia BR-376, no sentido Fátima do Sul a Dourados, quando foi atropelado pelo veículo GM Ômega.

Segundo o relato do motorista do Ômega, residente em Vicentina, ele trafegava pela via enquanto Mayke seguia de bicicleta pelo acostamento no sentido contrário, quando o jovem tentou atravessar a rodovia, não sendo possível evitar a colisão.

Notícias Relacionadas

O jovem não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O condutor do veículo passou pelo teste de alcoolemia, que atestou negativo, sendo encaminhado à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, Depac, de Dourados para os procedimentos cabíveis.

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos
(Foto: Clara Medeiros/Dourados News)

Parceria

Com homenagens, MP Social e Leilodom prestam contas de doações às entidades

O MP Social (Ministério Público Social) em parceria com a associação beneficente Leilodom promoveu um encontro nesta quinta-feira (4) na Unigran e reuniu colaboradores, empresários, voluntários e representantes de entidades assistidas, os “Amigos do MP Social”, que receberam homenagens por suas contribuições às causas sociais de Dourados. Durante o evento também foi realizada a prestação de […]