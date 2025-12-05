Adolescente morto em acidente teria tentado atravessar rodovia

A Polícia Rodoviária Federal detalhou o acidente ocorrido na tarde desta quinta-feira (04), que resultou na morte de Mayke Gabriel Graciano, de 15 anos. Ele seguia pela Rodovia BR-376, no sentido Fátima do Sul a Dourados, quando foi atropelado pelo veículo GM Ômega.

Segundo o relato do motorista do Ômega, residente em Vicentina, ele trafegava pela via enquanto Mayke seguia de bicicleta pelo acostamento no sentido contrário, quando o jovem tentou atravessar a rodovia, não sendo possível evitar a colisão.