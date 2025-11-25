Adolescentes morrem afogados em represa de aldeia indígena em Caarapó

O Corpo de Bombeiros foi chamado pelo polo indígena para atender uma ocorrência de afogamento nesta segunda-feira (24). No local, dois adolescentes morreram afogados em uma represa localizada na Aldeia Te’Yikuê, em Caarapó – cidade localizada a 55 km de Dourados.

Ao chegar ao local, a equipe dos bombeiros encontrou os jovens já fora da água, retirados por moradores e membros da própria comunidade.

De acordo com informações do Caarapó News, o afogamento havia ocorrido há mais de uma hora antes da chegada do socorro, o que impossibilitou qualquer intervenção de salvamento por parte dos bombeiros e do enfermeiro que acompanhava a guarnição.

área foi preservada por lideranças indígenas ligadas ao capitão da aldeia, enquanto os bombeiros retornaram à cidade para acionar os peritos criminais. A Polícia Civil também foi comunicada e deverá apurar as circunstâncias.