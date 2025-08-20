Adutora se rompe e abastecimento de água fica comprometido em bairros de Dourados

Equipes da Sanesul (Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul) estão trabalhando após o rompimento de uma adutora que abastece parte de Dourados. As equipes estão em campo para realizar os reparos para garantir a normalização gradativa do fornecimento de água nos bairros afetados.

De acordo com a nota divulgada pela empresa: “Assim que o problema foi detectado, equipes técnicas foram mobilizadas para realizar o reparo emergencial, a fim de restabelecer o sistema com a maior brevidade possível. A normalização do abastecimento de água nos bairros afetados será feita de forma gradativa, após a conclusão dos serviços, previstos para esta quarta-feira (20)”.

Segundo a Sanesul, enquanto o serviço não é concluído, alguns pontos da cidade podem registrar baixa pressão ou intermitência no fornecimento, situação que se normalizará conforme os reservatórios forem sendo reabastecidos.

Os bairros temporariamente afetados incluem Jardim Água Boa, Jardim Santo André, Jardim Itália, Jardim Maracanã, Vila Sumat, Vila Índio, Jardim Murakami, Vila Lili, BNH I, II e III Plano, Portal de Dourados, Jardim Mônaco, Eco Ville, Porto Madero, Porto Unique, Hectares, Jardim Universitário, Área Central, Parque Alvorada, Santa Fé, Monte Carlo, Jardim Chisthais, Altos do Indaiá, Jardim Flórida, Vila Cuiabá, Vila Ubiratã, Jardim Brasília, Vila Guarani, Jardim Santa Maria, Maracanã, Monte Líbano, Piratininga, Vila Industrial, Jardim Oliveira, Vila Vieira, entre outros.

Para reduzir os impactos à população, a Sanesul reforçou as equipes de manutenção, acelerou o processo de conserto e monitora continuamente os sistemas para garantir estabilidade após a conclusão do reparo. Além disso, a concessionária orienta os moradores a utilizarem a água armazenada em suas caixas d’água de maneira consciente, priorizando atividades essenciais e evitando desperdícios.

ROMPIMENTO

O rompimentos de uma adutora podem ocorrer por diferentes fatores, como a pressão elevada na rede, interferências provocadas por obras, movimentação do solo ou desgaste natural da tubulação ao longo do tempo.

(Com informações da ACOM/SANESUL)