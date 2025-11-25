Advogada é presa por exercício ilegal da profissão em Dourados

Uma mulher de 42 anos foi presa por policiais civis da 2ª Delegacia de Polícia de Dourados hoje (25) por exercer irregularmente a atividade de advocacia. Segundo a polícia, a investigada compareceu à unidade policial acompanhando uma cliente e atuou como se estivesse regularmente habilitada, tendo orientado depoimentos, participado de atos formais do inquérito policial e assinado documentos oficiais como advogada.

Conforme informado pela polícia, as práticas foram constatadas durante procedimentos internos da própria Delegacia. Após consulta oficial, foi verificado que ela se encontra suspensa pela OAB/MS e que responde a ações penais e cíveis, incluindo ocorrências relacionadas ao crime de apropriação indébita praticada contra clientes, envolvendo valores que ultrapassam R$ 200 mil.

Ainda constatou-se que, em vários desses processos, houve dificuldade em localizá-la para citação e intimação, indicando possível ocultação voluntária de paradeiro.

A mulher foi autuada em flagrante pelos crimes de: Falsidade Ideológica (art. 299 do Código Penal) e Exercício de Atividade com Infração de Decisão Administrativa (art. 205 do Código Penal). A autoridade policial também representou ao Poder Judiciário pela aplicação de monitoração eletrônica, medida cautelar prevista no art. 319 do Código de Processo Penal. (Com informações da PCMS)