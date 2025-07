Advogada esclarece dúvidas sobre descontos ilegais do INSS

EDUCAÇÃO

Resultados do Prouni serão divulgados nesta segunda-feira

Estudantes que se inscreveram no Programa Universidade Para Todos, o Prouni, do segundo semestre de 2025 podem conferir os resultados que serão divulgados nesta segunda-feira (7), no site acessounico.mec.gov.br/prouni. Ao todo, serão oferecidas mais de 211 mil bolsas, sendo mais de 118 mil integrais (sem custo) e mais de 93 mil parciais (metade da mensalidade). […]