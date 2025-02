COPA DO BRASIL

Jogando em casa, DAC estreia hoje na Copa do Brasil

O Dourados Atlético Clube (DAC) faz sua estreia em competições nacionais nesta quarta-feira (26), enfrentando o Caxias-RS pela primeira fase da Copa do Brasil. A partida marca um momento histórico para o clube, que busca avançar na competição. O confronto será realizado às 15h, no Estádio Douradão. Os ingressos podem ser adquiridos on-line no site […]