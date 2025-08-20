Advogado alerta sobre golpes envolvendo o PIX

O quadro “Explicando Direito”, no Programa Microfone Aberto desta quarta-feira (20) abordou as fraudes envolvendo o PIX. O advogado Heltonn Gomes, da Nunes & Gomes Advocacia, relatou os diferentes tipos de golpe utilizando a ferramenta, além de dar dicas de como evitar os golpes e como agir, caso seja vítima de algum.

“O primeiro passo é comunicar o banco e registrar o boletim de ocorrência. Em muitos casos o banco consegue bloquear a transferência, já o boletim possibilita a ajuda da polícia para ter a apuração dos fatos e comprovar que houve fraude e não um consumo. O segundo passo é entrar com um processo”, explica.

Ele relata que o PIX é uma ferramenta rápida, que veio facilitar as transações, o que muitas vezes faz com que as pessoas façam pagamento sem conferir todos os dados, o que possibilita os golpes.

Entre as dicas para se evitar golpes estão ajustar o Limite do PIX; verificar os dados do destinatário; utilizar autenticação em Dois Fatores; proteger senhas; desconfiar de Ofertas “Milagrosas”; tomar cuidados com Links Suspeitos; comprar apenas em sites confiáveis e nunca passar dados pessoais para desconhecidos.

Além disso, Heltonn reforça a importância de procurar um advogado em caso de golpes, para ter uma assistência especializada.

Confira a entrevista na íntegra: