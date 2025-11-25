Advogado de defesa alega saúde fragilizada e vai pedir que Razuk cumpra prisão domiciliar



João Arnar Ribeiro, advogado de defesa da Família Razuk confirmou que vai tentar obter prisão domiciliar para o cliente Roberto Razuk, de 84 anos, pai do deputado estadual Neno Razuk (PL). O advogado disse que Roberto é idoso e enfrenta problemas de saúde. A defesa afirmou ainda que aguarda acesso aos autos e às informações completas das buscas para analisar o caso e definir os próximos passos.

Razuk foi detido na manhã desta terça-feira (25) durante a 4ª fase da Operação Successione, desencadeada pelo MPMS (Ministério Público de Mato Grosso do Sul), a deflagrada pelo Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado). O empresário, que já foi deputado, foi preso junto com dois dos filhos, Rafael e Jorge Razuk, irmãos do parlamentar.

A família afirma que Roberto apresenta estado de saúde gravíssimo e depende de oxigênio diariamente. E também há informações que, Roberto luta contra o câncer.

Operação

De acordo com o MPMS, a ação tem como objetivo desarticular suspeita de exploração de jogos ilegais no Estado. “As fases anteriores da Operação Successione revelaram a atuação de uma organização criminosa armada, violenta, que se dedicava à exploração de jogos ilegais, corrupção e demais delitos correlatos, responsável por roubos com emprego de arma de fogo, no contexto de disputa pelo monopólio do jogo do bicho em Campo Grande, em razão do vácuo deixado após a operação Omertá”, diz em nota o Ministério Público.

Ao todo, a Justiça determinou o cumprimento de 27 mandados de busca e apreensão e 20 de prisão preventiva. A operação aconteceu em Dourados, Campo Grande, Corumbá, Maracaju e Ponta Porã. Também houve alvos no Paraná, Goiás e Rio Grande do Sul

Trajetória

Roberto Razuk é casado com Délia Godoy Razuk, que foi vereadora e prefeita de Dourados por duas vezes, sendo em 2011, por quatro meses como interina, e entre 2017 a 2020. Eles são pais do atual deputado estadual Roberto Razuk Filho, o Neno, de Jorge Razuk e Rafael Razuk.

Está não é a primeira prisão de Razuk, em 2003, ele foi condenado a 20 anos de prisão acusado por vários crimes. Já em 2005, Razuk passou a cumprir pena no regime semiaberto. Em 2007, voltou a ser preso, na Operação Xeque-Mate, deflagrada pela Polícia Federal para combater o jogo do bicho e a exploração ilegal de máquinas caça-níquel em Mato Grosso do Sul. Em 2014, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul anulou as provas e inocentou todos os investigados.