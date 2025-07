Advogado explica o domicílio judicial, inovação no meio empresarial

O Programam Microfone Aberto desta quinta-feira (24) recebeu o advogado Oscar Krueger para abordar o tema do domicílio judicial eletrônico. Assunto importante para os cidadãos e para o meio jurídico, especialmente com as mudanças recentes na forma de comunicação processual.

Segundo o advogado, esse é o meio oficial de comunicação dos atos processuais entre o judiciário e as partes, que substitui as intimações em papel por notificações digitais, trazendo mais agilidade, segurança e transparência nos processos judiciais.



Muitas pessoas ainda desconhecem como funciona essa modalidade de comunicação e quais cuidados devem ter para não perder prazos importantes nos processos. além disso, com o avanço da tecnologia, o domicílio eletrônico impacta diretamente na forma como advogados, partes e o próprio judiciário atuam no dia-a-dia.

Confira a entrevista na íntegra: