Advogado fala de responsabilidade nas redes sociais

O Quadro “Explicando Direito” da Rádio Massa FM recebeu o advogado Paulo César Nunes da Silva, da Nunes & Gomes Advocacia e Assessoria, para falar sobre um tema atual e extremamente necessário, a responsabilidade nas Redes Sociais.

As redes sociais se tornaram um espaço central de comunicação, mas

também um ambiente em que discursos de ódio, desinformação e violações de direitos

acontecem com enorme velocidade.

O advogado falou sobre responsabilidades, penalidades e direitos. Clique no vídeo para conferir a entrevista na íntegra: