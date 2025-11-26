Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Dourados

ENTREVISTA

Advogado fala de responsabilidade nas redes sociais

Jhonatan Xavier

Paulo César participou do quadro Explicando Direito / Foto: Rádio Massa FM Dourados
Paulo César participou do quadro Explicando Direito / Foto: Rádio Massa FM Dourados

O Quadro “Explicando Direito” da Rádio Massa FM recebeu o advogado Paulo César Nunes da Silva, da Nunes & Gomes Advocacia e Assessoria, para falar sobre um tema atual e extremamente necessário, a responsabilidade nas Redes Sociais.

As redes sociais se tornaram um espaço central de comunicação, mas
também um ambiente em que discursos de ódio, desinformação e violações de direitos
acontecem com enorme velocidade.

O advogado falou sobre responsabilidades, penalidades e direitos. Clique no vídeo para conferir a entrevista na íntegra:

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos
Energisa faz desligamento de energia e moradores protestam no bairro Estrela Porã, em Dourados. (Reprodução/Cido Costa)

Ligações Clandestinas

Energisa e PM fazem operação para combater ligações irregulares no bairro Estrela Porã em Dourados

A Energisa divulgou uma nota oficial para informar que na manhã desta segunda-feira (1) foi realizada uma operação em conjunto com a Polícia Militar no bairro Estrela Porã em Dourados para “combater as ligações irregulares, que são realizadas de forma direta na rede elétrica, o que representa riscos à segurança de todos”. Houve protesto dos […]