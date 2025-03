Agehab entrega 130 títulos de regularização nesta sexta (28) em Dourados

Dourados registra primeira morte por dengue em 2025

Dourados registrou a primeira morte em decorrência da dengue do ano. A informação consta no boletim epidemiológico divulgado nesta quinta-feira (27) pela Secretaria de Estado de Saúde (SES). De acordo com a SES, trata-se de uma mulher de 45 anos, apresentando os primeiros sintomas no dia 3 de março e com óbito no dia 20. […]