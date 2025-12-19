Agehab entrega 95 títulos de regularização fundiária em Dourados

A Secretaria Municipal de Habitação realizou a entrega de mais 95 títulos de regularização fundiária, garantindo segurança jurídica e o direito definitivo à moradia para famílias de diferentes regiões do município.

Foram contempladas famílias dos bairros Vila dos Ofícios, Cancha, Brasil 500, Conjunto Habitacional João Antônio Luiz Braga, Conjunto Nilson Arthur Gomes, Poravi II, distrito de Vila Vargas, Canaã II, III e V, Cachoeirinha, Martim Cristaldo, Poravi, Estrela Verá, Vila São Braz, Vila Mariana, Sol Nascente e Jardim do Bosque.

A entrega faz parte do programa Dourados Moradia Legal, que alcançou um marco histórico em 2025, com 2.010 títulos de propriedade concedidos a famílias douradenses. Entre as ações de maior impacto está a regularização integral da comunidade Santa Felicidade, assegurando valorização patrimonial, estabilidade jurídica e acesso pleno aos direitos de propriedade.

A solenidade aconteceu na sede da Agehab e contou com a presença do prefeito Marçal Filho, do secretário de Habitação, Eder Felipe, além de vereadores e moradores beneficiados.

O diretor-presidente da Agência Municipal de Habitação, Eder Felipe de Souza, reforçou que cada título entregue carrega uma história de luta e espera. Entre os destaques estão o convênio para construção de 100 unidades habitacionais na comunidade Santa Fé – Vida Nova Verá, obras de 108 casas no bairro Cidade Jardim, 90 no Grinville e a implantação de cerca de 300 unidades em aldeias indígenas, respeitando a cultura e os direitos das comunidades. (Com informações da Assecom)