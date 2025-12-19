Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Dourados

HABITAÇÃO

Agehab entrega 95 títulos de regularização fundiária em Dourados

Kátia Kuratone

Agehab fez entrega de mais 95 títulos de regularização fundiária. (Foto: A. Frota)
Agehab fez entrega de mais 95 títulos de regularização fundiária. (Foto: A. Frota)

A Secretaria Municipal de Habitação realizou a entrega de mais 95 títulos de regularização fundiária, garantindo segurança jurídica e o direito definitivo à moradia para famílias de diferentes regiões do município.

Foram contempladas famílias dos bairros Vila dos Ofícios, Cancha, Brasil 500, Conjunto Habitacional João Antônio Luiz Braga, Conjunto Nilson Arthur Gomes, Poravi II, distrito de Vila Vargas, Canaã II, III e V, Cachoeirinha, Martim Cristaldo, Poravi, Estrela Verá, Vila São Braz, Vila Mariana, Sol Nascente e Jardim do Bosque.

A entrega faz parte do programa Dourados Moradia Legal, que alcançou um marco histórico em 2025, com 2.010 títulos de propriedade concedidos a famílias douradenses. Entre as ações de maior impacto está a regularização integral da comunidade Santa Felicidade, assegurando valorização patrimonial, estabilidade jurídica e acesso pleno aos direitos de propriedade.

A solenidade aconteceu na sede da Agehab e contou com a presença do prefeito Marçal Filho, do secretário de Habitação, Eder Felipe, além de vereadores e moradores beneficiados.

O diretor-presidente da Agência Municipal de Habitação, Eder Felipe de Souza, reforçou que cada título entregue carrega uma história de luta e espera. Entre os destaques estão o convênio para construção de 100 unidades habitacionais na comunidade Santa Fé – Vida Nova Verá, obras de 108 casas no bairro Cidade Jardim, 90 no Grinville e a implantação de cerca de 300 unidades em aldeias indígenas, respeitando a cultura e os direitos das comunidades. (Com informações da Assecom)

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos
Material foi apreendido na ação / Foto: DOF/Divulgação

CONTRABANDO

Mais de R$ 1 milhão em mercadorias ilegais são apreendidas nos distritos de Vila Vargas e Cruzaltina

Policiais militares do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) apreenderam, nesta quinta-feira (18), nos distritos de Vila Vargas, em Dourados, e Cruzaltina, em Douradina, 13.350 pacotes de cigarros contrabandeados do Paraguai que estavam armazenados em dois entrepostos utilizados por criminosos. Além dos cigarros, foram apreendidos diversos aparelhos de telefone celular, eletrônicos, roupas e produtos de […]