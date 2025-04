Aggistec Pantanal 2025 começa em Dourados e traz debate sobre inovações para o agronegócio  

A segunda edição da Aggistec Pantanal, Feira de Tecnologia Agrícola, acontece nesta quinta (24) e sexta (25) em Dourados com uma extensa programação reunindo o debate de informações e soluções para os produtores da região.

“O evento tem a finalidade de trazer conhecimento, informação e soluções inovadoras. A feira reúne várias empresas, de diversos segmentos e o que elas têm de melhor em tecnologia para que o cliente possa utilizar da melhor maneira possível”, destacou Ricardo Gonçalves, diretor executivo da empresa Aggis Tecnologias Integradas, que é um dos organizadores do encontro.

Parceira do evento, a Rádio Massa FM esteve presente na programação desta quinta-feira com a palestra “Comunicação empresarial: posicionamento, diferenciais e mercado” com o jornalista e Gerente Geral da Massa FM Dourados, Ginez Cesar.

Além das palestras com vários representantes renomados de várias vertentes de atuação, a programação da feira ainda contou com rodas de conversas e mesas redondas.

“A feira está baseada no tripé gestão de pessoas, conhecimento técnico, tecnologia e inovação. Hoje o grande desafio que temos realmente é criar essa conexão entre as pessoas capacitadas e preparadas porque a tecnologia demanda que a gente se atualize com mais informação, desenvolvimento e consequentemente invista mais no conhecimento do colaborador”, explica a psicóloga e diretora administrativa da Aggis Tecnologias Integradas, Lisandra Ferachin.

Ela apresentou a palestra sobre o tema “A arte de liderar”, onde destacou a importância da gestão de pessoas no agronegócio, como ferramenta fundamental para solucionar crises e ampliar o desenvolvimento.

A Feira de Tecnologia Agrícola acontece nesta quinta (24) e sexta (25), das 8h às 22h, no auditório da Associação Comercial de Dourados e a programação é gratuita. Além da Massa FM Dourados, outros 12 expositores estão participando do evento.