Agraer abre 52 vagas com salários de até R$ 7,2 mil

A Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural (Agraer) anunciou a abertura de 52 vagas em processo seletivo com salários que chegam a R$ 7,2 mil. As inscrições estão abertas até 10 de março de 2025 e devem ser realizadas pelo site oficial de concursos do Mato Grosso do Sul.

As oportunidades abrangem cargos de nível médio e superior, incluindo funções como extensionista rural, técnico agrícola e engenheiro agrônomo. O processo seletivo será composto por análise curricular e entrevista técnica.

Os candidatos selecionados atuarão em diferentes regiões do estado, contribuindo para o desenvolvimento agrário e oferecendo suporte técnico aos produtores rurais. A contratação será em regime temporário, com possibilidade de prorrogação conforme a necessidade da instituição.

Para efetuar a inscrição, os interessados devem acessar o site www.concursos.ms.gov.br, preencher o formulário online e anexar os documentos exigidos no edital. Não há cobrança de taxa de inscrição.

Mais informações sobre o processo seletivo, incluindo requisitos específicos para cada cargo e cronograma completo, estão disponíveis no edital publicado no site oficial da Agraer.