Mulher é agredida após se recusar a fazer Pix para o namorado

Uma mulher de 22 anos foi vítima de agressão física após se recusar a realizar uma transferência bancária via Pix para o namorado, em Dourados, município localizado no interior de Mato Grosso do Sul. O caso foi registrado como lesão corporal dolosa e expõe mais um episódio de violência doméstica motivada por conflito financeiro dentro de um relacionamento.

De acordo com o boletim de ocorrência, a agressão aconteceu durante uma discussão entre o casal, quando o homem, de 24 anos, exigiu que a vítima entregasse seu telefone celular para que ele pudesse realizar uma transferência bancária. Diante da recusa da mulher, o suspeito passou a agir de forma agressiva.

Discussão escalou para agressão física

Segundo o relato prestado à polícia, o homem estava alterado no momento do desentendimento. Após a negativa da vítima em entregar o aparelho celular, ele a mordeu em uma das mãos, causando lesão visível. A agressão foi presenciada pela mãe do autor, sogra da vítima, que confirmou os fatos às autoridades.

Ao ouvir gritos vindos do interior da residência, a mulher decidiu acionar a Polícia Militar, demonstrando preocupação com a situação e com a integridade física da nora. A equipe policial foi até o local para atender à ocorrência.

Polícia foi acionada pela mãe do agressor

No endereço informado, os policiais encontraram a vítima e o suspeito ainda no local. A jovem relatou os fatos aos militares e apresentou a mão ferida, confirmando a agressão sofrida. A sogra da vítima corroborou a versão apresentada, afirmando que o filho havia agido de forma violenta após a discussão envolvendo a transferência via Pix.

Diante do ocorrido, as partes foram encaminhadas à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) de Dourados para o registro da ocorrência e adoção das medidas cabíveis.