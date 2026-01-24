Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Dourados

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Mulher é agredida após se recusar a fazer Pix para o namorado

Vítima foi mordida na mão durante discussão; polícia foi acionada pela mãe do agressor.

Gabriela Porto

Caso de violência doméstica envolvendo transferência via Pix foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário em Dourados. Foto: Divulgação.
Caso de violência doméstica envolvendo transferência via Pix foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário em Dourados. Foto: Divulgação.

Uma mulher de 22 anos foi vítima de agressão física após se recusar a realizar uma transferência bancária via Pix para o namorado, em Dourados, município localizado no interior de Mato Grosso do Sul. O caso foi registrado como lesão corporal dolosa e expõe mais um episódio de violência doméstica motivada por conflito financeiro dentro de um relacionamento.

De acordo com o boletim de ocorrência, a agressão aconteceu durante uma discussão entre o casal, quando o homem, de 24 anos, exigiu que a vítima entregasse seu telefone celular para que ele pudesse realizar uma transferência bancária. Diante da recusa da mulher, o suspeito passou a agir de forma agressiva.

Discussão escalou para agressão física

Segundo o relato prestado à polícia, o homem estava alterado no momento do desentendimento. Após a negativa da vítima em entregar o aparelho celular, ele a mordeu em uma das mãos, causando lesão visível. A agressão foi presenciada pela mãe do autor, sogra da vítima, que confirmou os fatos às autoridades.

Ao ouvir gritos vindos do interior da residência, a mulher decidiu acionar a Polícia Militar, demonstrando preocupação com a situação e com a integridade física da nora. A equipe policial foi até o local para atender à ocorrência.

Polícia foi acionada pela mãe do agressor

No endereço informado, os policiais encontraram a vítima e o suspeito ainda no local. A jovem relatou os fatos aos militares e apresentou a mão ferida, confirmando a agressão sofrida. A sogra da vítima corroborou a versão apresentada, afirmando que o filho havia agido de forma violenta após a discussão envolvendo a transferência via Pix.

Diante do ocorrido, as partes foram encaminhadas à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) de Dourados para o registro da ocorrência e adoção das medidas cabíveis.

Notícias Relacionadas

Vítima recusou medidas protetivas

Na delegacia, a vítima optou por não representar criminalmente contra o agressor. Ela solicitou que o namorado não fosse preso e informou que não desejava a concessão de medidas protetivas de urgência. Ainda segundo o registro, a jovem afirmou que não pretende encerrar o relacionamento, apesar do episódio de violência.

A decisão foi registrada em termo próprio, conforme prevê a legislação, mas não impede o prosseguimento das apurações por parte da Polícia Civil.

Caso foi registrado como lesão corporal

A ocorrência foi oficialmente registrada como lesão corporal dolosa, crime previsto no Código Penal. Mesmo diante da recusa da vítima em adotar medidas mais severas, a polícia destacou que casos de violência doméstica exigem atenção, uma vez que podem evoluir para situações mais graves.

Autoridades reforçam que agressões físicas, independentemente da gravidade aparente, configuram crime e devem ser comunicadas às forças de segurança.

Violência financeira e doméstica caminham juntas

Especialistas apontam que conflitos envolvendo dinheiro e controle financeiro são fatores recorrentes em casos de violência doméstica. A tentativa de obrigar a vítima a realizar transferências bancárias pode ser caracterizada como violência patrimonial, modalidade reconhecida pela legislação brasileira.

A Polícia Civil orienta que vítimas busquem ajuda, acionem familiares e procurem os canais oficiais de denúncia sempre que se sentirem ameaçadas ou agredidas, mesmo que o agressor seja alguém próximo.

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos