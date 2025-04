Alterado, homem ameaça incendiar residência com família dentro

Um homem de 58 anos foi preso em flagrante por tentativa de feminicídio, na noite deste domingo (20), no bairro Jardim Água Boa, em Dourados. Ele teria ameaçado atear fogo na residência com três pessoas dentro.

Segundo as informações policiais, na residência localizada à Rua Mato Grosso, estavam a esposa do autor, de 61 anos, a filha de 23 e um amigo da jovem, de 22 anos, quando por volta das 22h ele começou jogar gasolina no imóvel, em uma cachorra e no veículo do rapaz.

O autor estava bastante agressivo, e ameaçava matar todos. A Polícia Militar foi acionada e prendeu o indivíduo que foi encaminhado à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, Depac, de Dourados, onde foi autuado em flagrante por tentativa de feminicídio.