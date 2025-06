Alunos do Projeto Bombeiros do Amanhã de Rio Brilhante visitam o Projeto de Imersão em Educação Ambiental

Esportes

Atletas de Dourados conquistam medalhas no Circuito Paralímpico Loterias Caixa em São Paulo

A equipe de atletismo paralímpico do Juventude AG participou com três atletas de Dourados no Circuito Paralímpico Loterias Caixa e retornou com excelentes resultados, incluindo duas medalhas de ouro. A competição foi realizada em São Paulo no último final de semana. Desta vez o destaque foi Luis Fernando Almeida, 34 anos, que conquistou medalhas em […]