Amanhã tem música, gastronomia e lazer no Parque dos Ipês

Acontece amanhã, a terceira edição da Feira Sabores no Parque com música, gastronomia e lazer. O evento, que acontece no Parque dos Ipês, em Dourados, contará com a apresentação do cantor Willian Ferraz, que trará um repertório eclético para animar o público e garantir um ambiente de descontração e entretenimento.

Promovida pela Secretaria Municipal de Agricultura Familiar (Semaf), a feira tem se consolidado como um ponto de encontro entre famílias, amigos e empreendedores locais. A iniciativa, realizada sempre às sextas-feiras, soma-se às tradicionais feiras de terças-feiras, que seguem mantidas normalmente.

“As duas primeiras edições da Feira Sabores no Parque foram um grande sucesso de público e de vendas”, afirma Bruno Pontim, secretário municipal de Agricultura Familiar e responsável pelo setor de feiras livres em Dourados.

A Feira Sabores oferece ao público uma variedade de opções em gastronomia, hortifrúti, artesanato, brinquedos para crianças e lazer, reunindo o melhor da produção local.

Além da edição no Parque dos Ipês, Dourados mantém diversas feiras em diferentes regiões da cidade, como a Feira Livre Central, no Jardim Água Boa; a Feira da Praça do Cinquentenário e a do BNH 1º Plano, realizadas às quartas-feiras; e a Feira do Parque Alvorada, às quintas. Todas essas iniciativas seguem como importantes espaços de integração comunitária, fomento à economia local e valorização da identidade cultural douradense.