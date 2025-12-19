Aniversário de Dourados terá programação especial no Natal Encantado

A programação musical do Natal Encantado reúne apresentações gratuitas, com estilos variados, sempre na Praça Antônio João, consolidando o espaço como ponto central de lazer, cultura e convivência na cidade. Hoje, as atividades começam às 19h30 com a tradicional Roda de Chamamé, valorizando a música regional. Em seguida, às 21h, o palco recebe Surungo Bueno, e a noite segue com o grupo SomStyllo, que sobe ao palco às 22h30.

No sábado, dia 20 de dezembro, a programação especial é de aniversário de Dourados e terá atrações para todas as idades. A partir das 18h, o público confere o espetáculo infantil Batucando Histórias. Em seguida haverá programação voltada aos 90 anos de Dourados, com o prefeito Marçal Filho e autoridades. Às 21h30, o ritmo toma conta da praça com o Samba Pop, e o encerramento da noite fica por conta do grupo campo-grandense Lendas 67, às 23h.

No domingo (21), a programação começa às 19h30 com a Banda NHS. Na sequência, às 21h, o grupo Forrodiando leva o forró e o clima nordestino ao público. Já na segunda-feira (22), os shows iniciam às 19h30 com Léo Verão, seguem às 21h com Cordel e terminam às 22h com a banda douradense Postal Sul.

O encerramento oficial da programação musical acontece na terça-feira (23), com apresentações de Vokalika, às 19h30, Zé Valente e Banda, às 21h, e o grupo Não Tem Hora, que fecha a agenda às 22h30.

Além dos shows, o Natal Encantado transformou a Praça Antônio João em um dos principais cartões-postais de Dourados neste período. A roda-gigante de 26 metros, a árvore gigante de LED visível da Avenida Marcelino Pires, os túneis iluminados, a decoração temática e a ampla praça de alimentação reforçam o clima de magia, lazer e celebração, atraindo famílias, turistas e movimentando o comércio local.