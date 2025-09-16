Annex Vistoria Veicular está há 15 anos trabalhando com qualidade e segurança

O empresário Willer Jara, proprietário da empresa Annex Vistoria Veicular, que atua há 15 anos no mercado douradense, foi o entrevistado do quadro “Vitrine de Negócios” desta terça-feira (16) no Programa Microfone Aberto. Ele falou sobre os serviços realizados pela Annex e destacou a qualidade, a confiança e a segurança!

“Vistoria de regularização, vistoria de transferência e também a vistoria cautelar, que é aquela quando o cliente tem necessidade de verificar se o veículo está em condições para fazer um bom negócio”, explicou.

Também participou do quadro Bruno Henrique, organizador do Feirão Show Car, que acontece de 23 e 30 de setembro.

Confira a entrevista na íntegra: