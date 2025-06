Após 7 anos, Meia Maratona do Fogo volta a ser realizada em Dourados

Após sete anos, a última competição aconteceu em 2018, a tradicional Meia Maratona do Fogo está de volta ao calendário esportivo de Dourados. A edição 2025 da prova será realizada no dia 20 de julho, com percurso de 21 km entre os municípios de Itaporã e Dourados. A largada está marcada para às 6h30, no Ginásio de Esportes de Itaporã, e a chegada será no quartel do Corpo de Bombeiros, na Avenida Presidente Vargas, região central de Dourados.

O evento retorna em sua 6ª edição em comemoração à Semana do Bombeiro e será organizado por uma força-tarefa envolvendo a Prefeitura de Dourados, Prefeitura de Itaporã, Corpo de Bombeiros e a Federação de Atletismo de Mato Grosso do Sul (FAMS). A retomada da Meia Maratona do Fogo foi discutida em reunião realizada nesta quarta-feira (18), no gabinete do prefeito Marçal Filho, com participação de autoridades esportivas e representantes das instituições envolvidas na organização.

“Reativar a Meia Maratona do Fogo é o início desse caminho. Temos que investir no esporte como ferramenta de qualidade de vida e integração social”, afirmou o prefeito.

Participaram do encontro a diretora-presidente da Fundação de Esportes de Dourados (Funed), Giselly Amaral Assunção; o comandante do Corpo de Bombeiros, tenente-coronel Alerson de Jesus Muniz; o diretor de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer de Itaporã, Diego Campos; o diretor de Esportes de Itaporã, Osvaldo Mendes; o diretor da Federação de Atletismo de Mato Grosso do Sul, Luis Olmedo; e a tenente Camila Souza, do Corpo de Bombeiros de Dourados.

INSCRIÇÕES

As inscrições serão abertas a partir desta quarta-feira e estão limitadas a 200 atletas. O valor da inscrição é de R$ 50, com direito a um kit composto por camiseta, chip de cronometragem e número de peito. O cadastro será feito pela plataforma Kmais.

Durante o trajeto, haverá suporte com viaturas de resgate e ônibus para transporte dos atletas entre as duas cidades. Postos de hidratação estarão distribuídos ao longo do percurso e, na chegada, serão oferecidos frutas e isotônicos.

A competição terá premiação por faixa etária nas categorias masculino e feminino: 18-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60-69 e acima de 70 anos. Os cinco primeiros colocados na classificação geral das categorias masculino, feminino e militar receberão troféus e premiação em dinheiro. Já os três primeiros colocados de cada faixa etária serão premiados com troféus. Todos os atletas que concluírem a prova e estiverem regularmente inscritos, respeitando o regulamento, receberão medalhas de participação.

*Com informações da Assecom