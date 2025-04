Após agredir esposa, homem é amarrado em placa de trânsito

Oportunidades

Prefeitura de Naviraí divulga edital de processo seletivo com salários até R$ 4,9 mil

A Prefeitura de Naviraí divulgou o processo seletivo com diversas oportunidades com salários de até R$ 4,9 mil. O certame visa provimento de cargos por tempo determinado para integrar a equipe do SESMT. Dentre as oportunidades estão para Técnico em Segurança do Trabalho, com remuneração mensal de R$ 2.484,58. Para concorrer é preciso ter nível […]