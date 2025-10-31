Veículos de Comunicação
Início Dourados

BRIGA FAMILIAR

Após ameaçar filha grávida e genro, homem tenta incendiar residência

Jhonatan Xavier

Homem ameaçou as vítimas com faca e depois deixou o local dizendo que iria incendiar a casa / Foto: PMMS/Reprodução
Por volta das 19h30 desta quarta-feira (29), uma equipe da Rádio Patrulha do 3º Batalhão de Polícia Militar prendeu um homem por ameaça, constrangimento ilegal e porte de arma branca, em caso de violência doméstica registrado no centro de Dourados.

Segundo as informações policiais, a equipe foi acionada via 190 e, ao chegarem ao local, os policiais encontraram a vítima, que relatou ter sido ameaçada de morte pelo sogro, que estava portando uma faca. A filha, ao tentar intervir, também foi ameaçada pelo próprio pai, que afirmou: “Saia da frente, senão acerto você também”.

Em seguida o autor deixou o local afirmando que iria buscar gasolina para incendiar a moto e a residência, retornando momentos depois alegando não ter encontrado posto de combustível aberto. A filha do autor, que está em estado de gravidez de risco, passou mal durante o atendimento policial devido ao estresse causado pela situação, necessitando de atendimento médico urgente.

As vítimas informaram que esta não é a primeira vez que o autor pratica ameaças e condutas agressivas no ambiente familiar, caracterizando reincidência. O autor foi preso e encaminhado à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, Depac, de Dourados, juntamente com a faca apreendida.

As vítimas foram orientadas a buscar atendimento médico.

