Após briga em borracharia, homem é preso por tentativa de homicídio

Um homem de 29 anos foi preso por tentativa de homicídio no bairro Vila Santa Catarina, em Dourados, nesta segunda-feira (21) por policiais da Rádio Patrulha do 3º Batalhão de Polícia Militar. O fato ocorreu em uma borracharia localizada na Rua Ramona da Silva Pedroso.

A vítima, um homem de 33 anos, sofreu ferimentos no rosto (região do nariz), no braço direito e no peito (com o golpe que atingiu também o braço esquerdo). Ele foi socorrido e encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

O acusado teria procurado espontaneamente o quartel do 3º BPM, confessando ter agredido a vítima com uma faca de aproximadamente 17 cm. Ele alegou que o ataque foi motivado por um desentendimento ocorrido no sábado anterior e que, quando foi “tirar satisfações”, teria sido agredido primeiro com um soco no rosto, revidando com três golpes de faca.

Em sua versão dos fatos, a vítima relatou que estava abrindo seu estabelecimento comercial quando foi surpreendido pelo agressor, que chegou alterado acusando-o de ter “mexido com sua esposa”, partindo imediatamente para a agressão com a faca.

O autor foi conduzido à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) com a arma do crime. O caso foi registrado como tentativa de homicídio e segue para as providências cabíveis.