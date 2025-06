Após cinco anos, transporte coletivo entre Dourados e Itahum é reativado

O transporte coletivo entre Dourados e o distrito de Itahum foi retomado nesta segunda (2). A linha havia sido suspensa em março de 2020, no início da pandemia da Covid-19, e desde então moradores do distrito, que fica a cerca de 60 km de Dourados, estavam sem acesso ao serviço público de transporte.

Após cinco anos de paralisação, a linha funcionará três vezes por semana, com saída às 7h de Itahum e chegada à extensão da Avenida Marcelino Pires, com ponto final no supermercado Atacadão. O retorno ao distrito será às 15h, no mesmo ponto de embarque. A empresa Viação Dourados será responsável pela operação e fará um estudo para avaliar a demanda de passageiros. Caso haja procura significativa, mais horários poderão ser implantados.

O prefeito Marçal Filho esteve em Itahum para acompanhar o retorno da linha, ao lado do vereador Rogério Yuri. “É um distrito muito longe e nesses anos todos a administração passada deixou as pessoas sem o transporte público. Quando assumi a prefeitura, em janeiro, o vereador Yuri me procurou e pedi paciência aos moradores, pois iríamos garantir o retorno. Hoje, estamos cumprindo esse compromisso”, afirmou Marçal.