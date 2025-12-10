Veículos de Comunicação
Início Dourados

TRAGÉDIA

Após colidir em carreta bitrem homem morre preso às ferragens

Jhonatan Xavier

Motorista ficou preso às ferragens e morreu no local / Foto: Reprodução/Nova News
Motorista ficou preso às ferragens e morreu no local / Foto: Reprodução/Nova News

Marcos Alves de Souza, de 54 anos, morreu em um grave acidente registrado na noite desta terça-feira (09) na Rodovia MS-267, nas proximidades do km 118, entre Nova Casa Verde e Bataguassu.

Segundo as informações policiais, ele conduzia um Ford Fiesta no sentido à Bataguassu, quando por circunstâncias ainda apuradas, colidiu na traseira de uma carreta bitrem que seguia no mesmo sentido. Com o impacto, Marcos ficou preso às ferragens e morreu no local.

O condutor do bitrem relatou ter sentido apenas um leve movimento na carroceria, decidindo parar cerca de 500 metros à frente para verificar o que havia ocorrido, momento em que percebeu o acidente.

O caso segue em investigação.

