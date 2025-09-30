Veículos de Comunicação
Início Dourados

PERTUBAÇÃO DO SOSSEGO

Após fornecer álcool e drogas para adolescentes, jovens são presos em festa

Jhonatan Xavier

Caso foi registrado da Depac de Dourados / Foto: Reprodução/Arquivo/Adilson Domingos
Caso foi registrado da Depac de Dourados / Foto: Reprodução/Arquivo/Adilson Domingos

Seis pessoas foram presas na madrugada do último domingo (28) em Dourados, após denúncias de vizinhos sobre perturbação do sossego. No local, além do som alto, foi encontrada uma porção de maconha, além de consumo de bebida alcoólica por adolescentes.

Segundo as informações policiais, a Polícia Militar recebeu diversas denúncias sobre uma festa em uma residência no bairro Cidade Jardim. Ao chegar no local foi constatado o som alto, consumo de bebidas alcoólicas pelos seis jovens maiores e por outros três adolescentes, além de uma porção de 29 gramas de maconha.

Diante dos fatos, os maiores foram encaminhados à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, Depac, de Dourados, onde foram autuados em flagrante por perturbação do sossego. Eles ainda foram denunciados pelo crime de fornecer bebidas alcoólicas e substâncias entorpecentes a menores de idade.

