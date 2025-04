Após perseguição, homem colide com viatura e acaba preso

Nesta terça (1°/4), agentes do Detran prenderam um motociclista após ele desobedecer ordem de parada e jogar a moto contra os agentes, o condutor empreendeu fuga, ameaçando a vida dos usuários e dos agentes. Ele foi detido após colisão com a viatura do Detran no cruzamento da Rua Mato Grosso com a Rua Itamarati, no Jardim Água Boa, em Dourados.

A ação aconteceu durante patrulhamento ostensivo, onde o motoqueiro passou em alta velocidade pela equipe e, mesmo após a ordem de parada, seguiu realizando manobras bruscas, ultrapassou diversos cruzamentos, placas de pare e alternou entre as pistas nos dois sentidos até perder o equilíbrio e frear bruscamente, vindo a colidir com a viatura.

Segundo as informações do Detran, foi identificado que a moto estava com restrição por estelionato e em busca no sistema. O motociclista sofreu escoriações pelo corpo e foi atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), sendo liberado no local. Diante dos fatos, o condutor foi conduzido Delegacia de Polícia, preso em flagrante pelos crimes de desobediência e direção perigosa.