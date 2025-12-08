Após perseguição homem é preso transportando skunk

Na madrugada desta segunda-feira (08/12), durante fiscalização de trânsito na MS-141, km 92, no entroncamento com a BR-376, a equipe do Batalhão de Polícia Militar Rodoviária (BPMRv) deu ordem de parada ao condutor de um VW/Nivus, que seguia em alta velocidade. O motorista não obedeceu e iniciou fuga, motivando acompanhamento tático por parte da equipe. Após alguns quilômetros, os policiais lograram êxito na abordagem.

Segundo as informações policiais, durante a vistoria, foram encontrados 16,517 kg de substância análoga a skunk, divididos em 46 invólucros. O condutor relatou que havia embarcado a droga em Ponta Porã/MS e que contava com apoio de um batedor, o qual repassava informações sobre fiscalizações na rodovia por meio de mensagens. Ele informou ainda que levaria o entorpecente até a cidade de Bofete/SP, afirmando ter aceitado o transporte para quitar uma dívida.

Diante dos fatos, o autor foi detido pelo crime de tráfico de drogas e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Ivinhema/MS, juntamente com o entorpecente, o veículo e o aparelho celular apreendido.

O valor estimado do veículo é de R$ 120.000,00, sendo o prejuízo total ao crime calculado em R$ 285.170,00.