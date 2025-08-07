Veículos de Comunicação
Início Dourados

ALERTA

Após picada de escorpião menino de 8 anos morre no HU

Jhonatan Xavier

Garoto estava internado no HU, onde faleceu nesta quarta-feira / Foto: Divulgação
Garoto estava internado no HU, onde faleceu nesta quarta-feira / Foto: Divulgação

Morreu na tarde desta quarta-feira (6), no Hospital Universitário da Universidade Federal da Grande Dourados (HU-UFGD), Adryan Souza Martins, de 8 anos. O garoto estava internado em decorrência da picada de um escorpião, ocorrida no último final de semana durante um casamento em Naviraí, cidade há 138 km de Dourados.

Adryan foi picado no momento da entrada das alianças, quando começou a gritar ao sentir dores. O escorpião foi encontrado em seguida, quando a irmã sacudiu o tênis do menino e constatou que o animal estava dentro do calçado.

Esse é o segundo caso de ataque de escorpião registrado no Estado em uma semana. O primeiro ocorreu no domingo (3/8), quando Valentina Macedo, também de 8 anos, morreu após ser picada enquanto brincava com a irmã no quintal de casa, no município de Chapadão do Sul.

Para reduzir os riscos dentro de casa, a orientação é manter os espaços limpos e livres de lixo, entulhos, folhas secas e materiais de construção. Também é aconselhável vedar frestas e buracos em paredes e pisos; utilize telas em janelas; mantenha rodapés bem ajustados; evite roupas ou objetos molhados ou espalhados no chão; sacuda sapatos antes de usá-los; evite móveis ou camas encostados nas paredes; e vede os ralos com uso de tapetes de borracha ou modelos com fechamento automático.

Se ocorrer uma picada, lave o local com água e sabão, aplique compressa de água quente para aliviar a dor e busque atendimento médico.

